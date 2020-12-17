نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية : بعض الوزارات تتقاعس عن تنفيذ قرارات الحكومة بشأن مواجهة كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء، بشأن عودة نظام تناوب حضور العاملين في الجهات الحكومية، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا القاتل وحلول الموجه الثانية.

وقالت "عطوة" في بيان لها، اليوم الخميس، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا القاتل، تُعد أكثر خطورة من الأولى لعدة أسباب مثل، نشاط الفيروس مع دخول فصل الشتاء، إضافة إلى زيادة عدد الإصابات، واختلاف الأعراض، والاستهانة بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن هناك عدد من الوزارت لاتزال تتقاعس عن تنفيذ قرارات الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية للفيروس، مُطالبة كافة الوزارت بالالتزام بكافة القرارات فضلًا عن الإعلان الواضح والصريح لخطة المواجهة؛ ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين ولتقنين أعداد المُصابين.

كما شددت عضو مجلس النواب، على ضرورة المراقبة والمُتابعة من قِبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراة، على تنفيذ هذه القرارات على الحكومة، لكي تقوم جهات الدولة والشركات بتنفيذها على أرض الواقع، خاصة وأن الجميع ياخذون الوزارات كـ"قدوة لهم".

رئيس الوزراء يوجه بتطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"؛ حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين المعنيين.

وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بأن يتم تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".