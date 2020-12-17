صور.. وزير النقل: السكة الحديد لن تتطور إلا بتدريب العنصر البشرى

جدة - نرمين السيد - كرم المهندس كامل الوزير، وزير النقل خلال جولته بمعهد وردان المتخصص فى تدريب العاملين بالسكك الحديدية، اليوم الخميس، أوائل شهادات الدبلومات الفنية للمدرسة الثانوية الصناعية بوردان والتابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر بمناسبة حصول المدرسة على أعلى نسبة نجاح بين مدارس التعليم الفنى على مستوى المدارس الفنية لمحافظة الجيزة عام دراسى 2019 -2020، وحصول 3 طلاب من خريجى المدرسة على المراتب الأولى من العشرة الأوائل بالمحافظة.





ثم ألقى وزير النقل كلمة خلال فعاليات التكريم اليوم نقل خلالها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى لكل طلبة المدرسة الثانوية الصناعية للنقل والمعهد الفنى الفوق متوسط لتكنولوجيا السكة الحديد ولكل أفراد والعاملين بالسكة الحديد، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى هو من وجه بتحويل المدرسة الثانوية الصناعية بوردان إلى معهد فنى فوق متوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية لتخريج أجيال متخصصة ومهرة تقود مسيرة تطوير السكة الحديد وان يتم اختيارها وفق أفضل معايير الاختيار.



وأشار إلى أن استمرار العملية التعليمية بالمعهد تتم بالتزامن مع اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا داخل المعهد من حيث ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد والتطهير والتعقيم المستمر للفصول وللمعهد بالكامل.



وأضاف الوزير أن توجيهات القيادة السياسية بإستمرار تتركز على استمرار عجلة الإنتاج مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، لافتا إلى توفير كل الرعاية الطبية لطلاب المدرسة الثانوية الصناعية للنقل والمعهد الفنى الفوق متوسط لتكنولوجيا السكة الحديد وتوفير كل مناهج واساليب التعليم الحديثة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة فى منظومة السكة الحديد الجديدة.



وأضاف كامل الوزير أن أهمية الاهتمام بالعنصر البشرى وسلامته وسلامة الركاب ثم سلامة المعدات والقطارات وكل عناصر المنظومة الأخرى، لافتا إلى أن السكة الحديد لن تتطور إلا بعد تأهيل وتدريب العنصر البشرى إذ أن السكة الحديد تحتاج الشخص المؤهل بدنيا وعلميا بما يمكن من الاعتماد عليه فى استيعاب تكنولوجيا السكة الحديد الحديثة وبما يجعله يتحمل المسئولية ويواكب المنظومة الحديثة.



وأوضح الوزير أن طالب المعهد الفنى الفوق متوسط يتم اختياره بعناية فائقة من خلال اختيار المتفوقين فى الشهادات العامة، مشيرا إلى أهمية التدريب المعنوى والتوعية للمحافظة على هذا المرفق الحيوى الهام، مطالبا الطلبة بالحرص على التفوق والتعلم والتقدم والوعى وأن يكون الإنضباط وحب الوطن وخدمة الراكب هو الأساس.



وفى ختام كلمته، وجه الوزير التهنئة لكل من تخرج ولكل الدفعات السابقة وكل من تفوق سواء على مستوى المعهد أو على مستوى محافظة الجيزة أو على مستوى الجمهورية، موضحا للطلبة أنهم أجيال المستقبل التى ستتحمل المسئولية وأمانة تطوير السكة الحديد لتكون فى مقدمة مؤسسات الدولة.

ثم شاهد الوزير بعد انتهاء فعاليات تكريم الطلبة المتفوقين احد الدورات التدريبية التى تقام تحت عنوان "فن التعامل مع الجمهور" والمخصصة لتدريب كل الطوائف المتعاملة مع الجمهور مثل "الصرافين ومشرفى القطارات"، والتى تستهدف أن يكون كل المتعاملين مؤهلين للتعامل الأمثل مع الركاب.

كما شاهد الوزير التدريب العملى لسائقى القطارات على أنواع الجرارت المختلفة من خلال المحاكيات الموجودة بالمعهد.