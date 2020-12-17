إنفوجراف- أبحاث ومشروعات.. حصاد التعليم العالى فى 2020

جدة - نرمين السيد - وتواصلت الجهود لتنفيذ الخطط الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وبناء الإنسان المصرى على مختلف المستويات والقطاعات، وفى مقدمتها قطاع التعليم العالى والبحث العلمى، الذى يعد تطويره هدفا استراتيجيا وبعدا قوميا للدولة، التى تعمل على تلبية كل الاحتياجات الحالية والمستقبلية الخاصة بهذا القطاع.

وفى إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنجازات الحكومة فى 2020، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريران اليوم الخميس، تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع التعليم العالى والبحث العلمى خلال عام 2020.

وكشف التقرير عن زيادة موازنة التعليم العالى والبحث العلمى فى عام 2020 - 2021 بنسبة 160%، إذ وصلت لـ 65 مليار جنيه مقارنة بـ 25 مليار جنيه عام 2014 - 2015.



وأظهر التقرير أنه تم إنشاء 12 كلية ومعهد بالجامعات الحكومية، بالإضافة إلى البدء فى إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة ليصل الإجمالى إلى 9 جامعات، فضلا عن البدء فى إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وإلى جانب ذلك، تم إنشاء جامعة خاصة و2 معهد عالى خاص، بالإضافة إلى إنشاء 3 جامعات أهلية دولية تضم 48 كلية، بينما تم البدء فى إنشاء 15 جامعة أهلية أخرى، فضلا عن البدء فى إنشاء كل من مدينة الفضاء المصرية وأكاديمية خاصة بالموهوبين والنابغين، علماً بأن هناك 11 كلية وبرنامجا حصلوا على شهادة الاعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ليصل الإجمالى إلى 186 كلية وبرنامجا.

وفيما يتعلق بالتصنيف الدولى للجامعات خلال عام 2020، أوضح التقرير تقدم مصر فى التصنيف العالمى لجودة التعليم 9 مراكز وفقا لتصنيف "US News" العالمى، إذ حصلت على المركز 42 بالتصنيف مقارنة بالمركز 51 عام 2019، هذا وبلغت نسبة زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة فى تصنيف"US News" 27.3%، إذ وصلت لـ 14 جامعة مقارنة بـ 11 جامعة عام 2019، فى حين تم إدراج 40 برنامجا فى 10 تخصصات مختلفة فى تصنيف US NEWS الأمريكى للبرامج لعام 2020.



وبالنسبة لتصنيف الجامعات المصرية فى تصنيف SCImago الإسبانى لعام 2020، أشار التقرير إلى أن هناك زيادة فى عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيف بنسبة 9.7%، إذ بلغ عددها 34 جامعة مقارنة بـ31 جامعة عام 2019.

وأيضا، تم إدراج 17 جامعة مصرية ضمن أعلى 500 جامعة فى 17 تخصصا من إجمالى 54 تخصصا فى تصنيف شنغهاى للتخصصات لعام 2020، بالإضافة إلى إدراج 5 جامعات مصرية فى تصنيف شنغهاى للجامعات لعام 2020، ضمن أعلى 3% من قائمة جامعات العالم.

وفى سياق متصل، زاد عدد الجامعات المصرية المدرجة فى تصنيف QS العالمى للمنطقة العربية بنسبة 10%، إذ وصل عددها إلى 22 جامعة مقارنة بـ 20 جامعة عام 2019، كما تم إدراج 70 مؤسسة تعليمية فى تصنيف الجامعات الإسبانى Ranking Webometrics لعام 2020.



وإلى جانب ذلك، أبرز التقرير ما تم تحقيقه فى قطاع البحث العلمى، إذ تقدمت مصر 10 مراكز فى مؤشر المعرفة العالمى، فوصلت للمركز 72 خلال العام الجارى مقارنة بالمركز 82 عام 2019.

وجاء فى التقرير أنه تم إدراج 397 عالما مصريا بمختلف التخصصات فى قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهادا فى مختلف التخصصات، بينما بلغ عدد الباحثين فى القطاعات المختلفة لعام 2020 نحو 138 ألف باحث.

وأوضح التقرير أن نسبة التعاون الدولى فى الأبحاث المشتركة مع دول العالم من إجمالى الأبحاث المنشورة عام 2020 بلغت 55.5%، كما تم زيادة أعداد الأبحاث المنشورة دوليا خلال هذا العام بنسبة 14.4%، إذ وصلت إلى 29.4 ألف بحث مقارنة بـ 25.7 ألف بحث عام 2019.

أما عن مجال التكنولوجيات البازغة، فقد كشف التقرير عن احتلال مصر المركز 11 عالميا والأول إفريقيا فى النشر العلمى فى مجال تحلية المياه، والمرتبة 25 عالميا فى النشر العلمى فى مجال النانو تكنولوجى، كما تقدمت 3 مجلات علمية مصرية فى تصنيف كلاريفيت الدولى.

وفى إطار تعزيز دور البحث العلمى فى تطوير المرافق العامة والتحسين البيئى، تم التعاقد للبدء فى تنفيذ 582 مشروعا بتكلفة 195 مليون جنيه، فى حين بلغت منحة تنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية فى مجال الطاقة الشمسية وتحلية المياه نحو 7.5 مليون يورو.



وعلى صعيد جهود التحول الرقمى وتعميق التنمية التكنولوجية، ذكر التقرير أنه تم إطلاق بوابة المعلومات الجغرافية "GIS" لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، كما تم إنشاء 8 مجمعات تكنولوجية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تفعيل منظومة التعلم والاختبارات الإلكترونية بالجامعات، وكذا منظومة الدفع الإلكترونى بالخدمات المختلفة بالجامعات، بالإضافة إلى تقديم المركز الوطنى للتعلم الإلكترونى لبناء القدرات أكثر من 700 دورة تدريبية وورش عمل لأعضاء هيئة التدريس.

وأشار التقرير أن تكلفة تنفيذ برنامج تعميق التنمية التكنولوجية بلغت 240 مليون جنيه، كما تم إنشاء 20 حاضنة تكنولوجية بتمويل 70 مليون جنيه، لدعم 144 شركة تكنولوجية، ساهمت فى تخريج 100 شركة منهم حتى الآن لتعمل فى السوق، فضلا عن إنشاء حاضنة للذكاء الاصطناعى بالتعاون مع جامعتى عين شمس والإسكندرية ووزارة التخطيط، بالإضافة إلى إطلاق القمر الثالث من نوعية كيوب فى يونيو 2020.

وعلى صعيد أخر، أبرز التقرير ما قام به قطاع التعليم العالى من جهود لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالبحث العلمى، احتلت مصر المركز الأول فى إفريقيا والشرق الأوسط والسابع عالميا فى عدد الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا، وكذلك عدد التجارب السريرية المتعلقة بالفيروس بـ 122 تجربة سريرية.



يأتى هذا بينما أطلقت أكاديمية البحث العلمى مبادرة طبق فكرتك لتشجيع الباحثين للتقدم بمقترحات بحثية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه، كما تم تخصيص 2 مليون جنيه من قبل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لتمويل المشروع الواحد لمجابهة فيروس كورونا.

وبالنسبة للمستشفيات الجامعية، تم تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية لـ 18 مستشفى جامعى نموذجى، بتكلفة بلغت 2.7 مليار جنيه، بينما بلغت تكلفة تطوير 13 غرفة عمليات بمستشفى الزقازيق الجامعى 15 مليون جنيه، فضلا عن تطوير بنوك الدم بـ 3 مستشفيات جامعية بنحو 2 مليون جنيه.

وذكر التقرير أنه تم إنشاء مركز التدريب الطبى بجامعة الإسكندرية بتكلفة 30 مليون جنيه، كما تم إضافة 63 سريرا جديدا بالعناية المركزة ليصل الإجمالى إلى 4788 سريرا، فى حين وصلت تكلفة 13 ماكينة غسيل كلوى تمت إضافتها لـ 4 مستشفيات جامعية لـ2.7 مليون جنيه، ووصل عدد وحدات التشخيص حتى يونيو 2020 إلى 300 وحدة.