وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقان على إعداد رؤية شاملة لتطوير منشأة ناصر

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، ومحافظ القاهرة، خالد عبدالعال، على ضرورة إعداد رؤية عامة وشاملة لتطوير منطقة منشأة ناصر، فى الإطار الأشمل للمنطقة المحيطة بها، وإعداد مخطط للمحاور والطرق بالمنطقة قبل البدء فى تنفيذ أعمال التطوير، لتحقيق سهولة الاتصال والحركة، وربط المنطقة بالمناطق المجاورة لها، وشبكة الطرق والمحاور المحيطة بها، وخاصة محور الفردوس الجارى تنفيذه، وطريق الأوتوستراد.





ووفق بيان، جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان مع محافظ القاهرة لاستعراض المخطط الاستراتيجى العام لتطوير منطقة منشأة ناصر، بمحافظة القاهرة، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها أجهزة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة على مستوى الجمهورية. وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو المكتب الاستشارى للمشروع ، تفاصيل المخطط الاستراتيجى العام لتطوير منطقة منشأة ناصر، والبدائل التخطيطية المقترحة، والأساليب المقترحة لتنفيذ أعمال التطوير، وأهم الآليات الاقتصادية والاجتماعية التى تمكن السكان من عمليات التطوير، والآليات التنفيذية المُقترحة لتنفيذ المخطط الاستراتيجى العام لمنشأة ناصر.

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