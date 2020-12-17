بالأسماء.. مكافأة تميز لعلماء جامعة عين شمس المصنفين ضمن قائمة ستانفورد

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بصرف مكافأة تميز قدرها 20 ألف جنيه شهريا ولمدة عام لأعضاء هيئة التدريس الواردة أسمائهم ضمن تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية ضمن أفضل 2% من علماء العالم.





وأوضح بيان رئيس جامعة عين شمس اليوم الخميس، أن هذه المكافأة تأتى انطلاقا من إيمان جامعة عين شمس بضرورة تشجيع البحث العلمى المتميز والنشر الدولى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتحفيزا لبذل المزيد من الجهد فى البحث العلمى والنشر الدولى.

ووفقا للبيان جاءت أسماء أعضاء هيئة التدريس على النحو التالى:

الدكتور أشرف فوزى الأستاذ بقسم النساء والتوليد، الدكتور على محمد زكى الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجى بكلية الطب، الدكتور سيد ثابت الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الدكتور عادل محمد عوض الأستاذ بقسم الفيزياء، الدكتور عبد الله سامى المدرس بقسم الحشرات بكلية العلوم، الدكتور محمود النحاس الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء بكلية التربية.

كما أصدر لرئيس الجامعة قرارا بصرف مكافأة تميز قدرها 20 ألف جنيه تصرف لمرة واحدة أعضاء هيئة التدريس الواردة اسمائهم ضمن تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية وهم: الدكتور أحمد حامد سالم الأستاذ المساعد بقسم الصيدلة الإكلينيكية، الدكتور محمد أحمد أمين الأستاذ بكلية الهندسة.

كما أصدر الدكتور محمود المتينى قرارا بصرف مكافأة تميز قدرها 15 ألف جنيه شهريا لمدة عام أعضاء هيئة التدريس الواردة اسمائهم ضمن تصنيف جامعة ستانفورد وهم:

الدكتور عبد الناصر سنجاب الاستاذ المتفرغ بقسم العقاقير، الدكتور ابتهال الدمرداش استاذ ورئيس قسم الأدوية والسموم الدكتور رانيا حتحوت الأستاذ بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، الدكتور مها نصر الأستاذ المساعد بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية كلية الصيدلة، الدكتور محمد عطية الأستاذ بقسم الكيمياء، الدكتور حمدي حسنين الاستاذ بقسم الكيمياء، الدكتور محمد عبد الحى الأستاذ بقسم الكيمياء، الدكتور سعد السيد الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء، الدكتور محمد مجدى الأستاذ بقسم النبات كلية العلوم، الدكتور منى مصطفى الأستاذ بقسم الكيمياء، الدكتور مجدى شبل الأستاذ بقسم الكيمياء، الدكتور علاء الدين عبد الحليم الأستاذ بقسم الفيزياء، الدكتور إيمان زكريا الأستاذ بقسم العلوم البيولوجية والجيولوجية كلية التربية.

كما أصدر قرارا بصرف مكافأة تميز قدرها 15 ألف جنيه تصرف لمرة واحدة للأستاذ الدكتور خالد أبوزيد الأستاذ بقسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود المتينى أصدر قرارا فى وقت سابق بضم علماء الجامعة الذين اختيروا ضمن أفضل علماء العالم طبقا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية إلى مجلس جامعة عين شمس البحثى.