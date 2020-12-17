محافظ الغربية: تلقينا 141 ألفا و39 طلب تصالح بإجمالى 896 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وأشار رحمى فى بيان اليوم إلى أن المحافظة وفرت كل الإجراءات للتيسير على المواطنين إذ تم مد العمل بالمراكز التكنولوجية على مدار الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية من 8 صباحا وحتى 8 مساءً وقد تمتد إلى منتصف الليل إذا تطلب الأمر ذلك.
وأوضح محافظ الغربية أنه فى إطار التيسير على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح واختصارا للوقت والمجهود تم فتح جميع الوحدات المحلية لتلقى طلبات التصالح، بالإضافة إلى تخصيص مدرستين بكل مركز ومدينة وحى لتلقى الطلبات بإجمالى 24 مدرسة، والتنسيق مع البنوك المصرية لتقديم قروض بنكية، والإعلان عن جميع الإرشادات بكل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية .
يذكر أن محافظة الغربية خفضت أسعار التصالح مرتين فى جميع المستويات و3 مرات فى المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65 %، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح فى القرى بـ50 جنيها فى جميع أنحاء الجمهورية.
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