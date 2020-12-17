جدة - نرمين السيد - زار اليوم الخميس، المطران نيقولاوس هنرى سفير الفاتيكان بمصر، دار أم المحبة للطالبات المغتربات بمدينة أسيوط التابع لمطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والذى تقوم على إدارته الراهبات المصريات.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير الفاتيكان يزور دار أم المحبة للطالبات المغتربات بأسيوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.