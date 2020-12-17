عاجل.. بدء المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة

جدة - نرمين السيد - بدأ المؤتمر الصحفى، بأكاديمية الشرطة، الذى يعقد لأول مرة، لإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة، اليوم الخميس، بناء على توجيهات رئاسية للإعلان عن الضوابط والمعايير التى تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد على أن يتم إرسال رسالة نصية واتصال على هاتف الطالب المقبول من أكاديمية الشرطة.





وكانت وزارة الداخلية دعت إلى المؤتمر سيتم عقده بمقر أكاديمية الشرطة فى التجمع الخامس، بحضور اللواء أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، بعد اعتماد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2020 والضباط المتخصيين.

كما حرص وزير الداخلية على ترأس لجنة كشف الهيئة بنفسه، وتابع الوزير أعمال اللجنة والمعايير المتبعة فى اختيار الطلاب وأسلوب تطبيق تلك المعايير بما يحقق انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة.

وشدد وزير الداخلية، خلال الاختبارات، على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر، لإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن بما يساهم فى تحقيق تطلعات وطموحات الجهاز الأمنى، والانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، زار أكاديمية الشرطة، لحضور اختبار کشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى الجديد 2020، وناقش الرئيس مع عدد من الطلبة المتقدمين بعض القضايا على المستويين الداخلى والخارجى، وحول تطلعاتهم المستقبلية للانضمام لجهاز الأمن وللمشاركة فى صون أمن البلاد، خاصة فى ظل ما طرأ على مجال العمل الأمنى من تطورات خلال الآونة الأخيرة ارتباطا بالأحداث العالمية والإقليمية.

ودار حوار مفتوح بين الرئيس السيسى والطلبة الجدد، واستمع إلى مدى فهم الطلبة لمختلف الموضوعات الداخلية فى مصر، خاصةً تلك المتعلقة بجهود الدولة للنهوض بمنظومة التعليم الأساسى والعالى، وتقديم الخدمات الصحية، والقضاء على الفقر، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، وارتباط تلك القضايا الحيوية بتحدى النمو السكانى مقابل معدلات النمو الاقتصادى للدولة، مع دراسة تجارب الدول الاخرى المشابهة لمصر، وما حققته من إنجاز تنموى على مدار العقود الماضية بهدف استخلاص الدروس المستفادة.

كما تناول الرئيس خلال مناقشاته مع الطلاب المتقدمين أهمية مبدأ سيادة القانون لفرض النظام فى جميع جوانب العلاقة بين المواطنين والدولة، مثل قضية مخالفات البناء والمصالحات، وأكد على أن كل قضايا الدولة تتطلب المعرفة العميقة والوعى والفهم الحقيقى لها من منظور الدولة وليس منظور الفرد فقط حتى يتسنى بلورة الفكر السليم ومن ثم المسار الصحيح للتعامل معها.

ومنذ فتح باب الالتحاق بكلية الشرطة، تقدم الآلاف، وخاضوا مراحل الاختبارات، حتى وصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة الذى يضم كبار قادة كلية الشرطة لاختيار أفضل العناصر.