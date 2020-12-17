رواد النيل ترعى مشروعا طلابيا لتصميم وتصنيع سيارة كهربائية

وقالت الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذى لمبادرة رواد النيل، إن هذه المسابقة تعد الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط ويشارك فيها نحو 20 فريقا من 20 جامعة من مختلف أنحاء مصر، مشيرة إلى أن رعاية هذا المشروع تعكس اهتمام جامعة النيل الأهلية بدعم المشاريع المبدعة، ما دفع مبادرة رواد النيل للمساهمة فى تقديم الدعم لفريق "RPMUS Team" لتصميم و تصنيع سيارة كهربائية "Electric vehicle" والمشاركة فى المسابقة، التى تهدف إلى تشجيع البحث العلمى والأبداع فى مجال السيارات الكهربائية فى مصر.
وأضافت أن رعاية مبادرة رواد النيل للمشروع يأتى فى ضوء التوجه العام الحالى للدولة المصرية فى مجال تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية لما لها من فوائد وعوائد متنوعة على الطاقة والبيئة فى مصر، لافتة إلى أن المبادرة تقوم بتقديم الدعم الفنى والمالى والمراجعة الفنية للمشروع قبل الحصول على الدعم المالى.
وأوضحت أن المسابقة تعد أول مسابقة تكنولوجية فى صناعة السيارات الكهربائية يشترك فيها طلبة جامعيين مبتكرين، وتتيح لهم بيئة عمل حقيقية كما تشكل تحديا للفرق المشاركة لتصميم، تصنيع واختبار "سيارة" تعمل بالكهرباء وتلبى المتطلبات اليومية للمستخدم على النحو الأمثل.
يشار إلى أن مهرجان رالى السيارات الكهربائية يعقد هذا العام للسنة الثالثة على التوالى وترعاه أكاديمية البحث العلمى، وجامعة عين شمس ومركز الابتكار والتطوير iHub وتعقد المسابقة فى منطقة الأهرامات.
وقال الدكتور محمد عباس مدير برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل إن فريق RPMUS يمثل كلية الهندسة جامعة النيل الأهلية، وتعد تلك المشاركة الثانية على التوالى للفريق والذى حصل فى مسابقة العام الماضى على المركز الأول كأفضل Business Model، لافتا إلى أن الفريق قام هذا العام بتطوير العمل من حيث التصميم وتصنيع هيكل السيارة وتجمعيها فى ورش كلية الهندسة جامعة النيل الأهلية تحت إشراف مباشر من الجامعة، فيما قام فريق عمل مبادرة رواد النيل بتقديم المراجعة الفنية والدعم الفنى للمشروع.
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