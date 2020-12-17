سفير السودان بالقاهرة: علاقاتنا مع مصر استراتيجية وأوجه التعاون متعددة

جدة - نرمين السيد - أشاد محمد إلياس سفير السودان فى مصر، بالعلاقات المتينة بين البلدين والتى وصفها بالاستراتيجية، معددًا أوجه التعاون المشترك وتبادل الخدمات بين البلدين فى مجالات الكهرباء وخطوط السكك الحديدية والتنمية والزراعة والمعابر البرية بين البلدين.





جاء ذلك خلال لقاء السفير السودانى بوفد الإعلاميين السودانيين، المشارك فى دورة "سودان بلا حدود" التى ينظمها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام، فى البيت السودانى بالقاهرة. وناقش إلياس مع الإعلاميين السودانيين دور الإعلام فى النهوض بالسودان والمساهمة الفاعلة فى التغيير، ووجه الشباب السودانى بالتحلى بالصبر وروح المبادرة لأجل المساهمة فى بناء الوطن، مؤكداً أن ثورة التغيير لابد أن تستمر حتى يتحقق الهدف المنشود.

وأكد خالد الشيخ، نائب السفير السودانى بالقاهرة، أهمية دور الإعلام كوسيلة مُكملة للعمل الدبلوماسى، مثمنا دور الإعلام فى حركة التغيير وتنمية المجتمع وتعميق العلاقات مع الدول المجاورة على وجه الخصوص. وأوصى نائب السفير السودانى بالقاهرة الصحفيين السودانيين المتدربين بضرورة نشر التجارب المصرية فى التنمية بما يسهم فى نقل التجربة وتعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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