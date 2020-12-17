جدة - نرمين السيد - وقعت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أمس الأربعاء، بروتوكول تعاون مع كليه الزراعة بمشتهر جامعة بنها، للتعاون المشترك فى جميع الخدمات التى تقدمها الجامعة علميًّا واجتماعيًّا للمجتمع بمحافظة القليوبية.





يأتى هذا التعاون فى إطار مشروع تحسين الأحوال المعيشية للسيدات فى المناطق الريفية والحضرية من العاملات فى القطاع غير الرسمى، وذلك استكمالًا لتحقيق بيئة عمل آمنة تتحقق فيها معايير وجودة العمل من أجل حياة أفضل، من خلال خطة مستقبلية للعمل بمحافظة القليوبية. وحضر توقيع بروتوكول التعاون كل من محمود مغربى عراقى، عميد كلية الزراعة جامعة بنها، حسن أحمد زايد، وكيل كلية الزراعة بالقليوبية، ومن فريق عمل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، رفيق ناجى، مدير المواقع التنموية بالهيئة الإنجيلية، ماجدة رمزى مدير التنمية الريفية الشاملة، وعدد من الأساتذة ورؤساء الأقسام بكلية الزراعة جامعة بنها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعاون بين الإنجيلية وزراعة بنها لتحسين معيشة السيدات فى المناطق الريفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.