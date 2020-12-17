الفحوصات الطبية تثبت عدم إصابة رئيس الوزراء الفرنسى بفيروس كورونا

أثبتت الفحوص الطبية عدم إصابة رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستيكس، بفيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسى جون كاستيكس، أن ماكرون سيعزل نفسه بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال مسؤول بالإليزيه، إن إيمانويل ماكرون لغي كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته المقررة للبنان، وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون لا يزال يدير البلاد وكل اجتماعاته ستعقد عبر رابط فيديو.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن مكتب ماكرون يعكف حاليا على تحديد المخالطين المحتملين للرئيس لإبلاغهم بالأمر، موضحة أن من غير المعروف حاليا كيف أصيب ماكرون بكوفيد-19.