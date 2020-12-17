قبول 2806 طلاب بأكاديمية الشرطة من أصل 55 ألف طالب تقدموا هذا العام

أعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، عن نتيجة القبول بكلية الشرطة لهذا العام، في مؤتمر صحفي، عقد بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة منذ قليل، أن عدد المتقدمين لأكاديمية الشرطة هذا العام حوالي 55 ألف طالب.

وأكد مساعد وزير الداخلية أنه بلغ عدد المتقدمين لأكاديمية الشرطة هذا العام حوالي 55 ألف طالب، بينهم نحو 37 ألف ثانوية عامة، حيث بلغ عدد الطلاب الحاصلين على 90‎%‎ حوالي 70 ألف طالب .

وتابع أن المتقدمين خضعوا للعديد من الاختبارات، وتمت الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى الاختبارات دون تدخل للعنصر البشري.

وتابع أنه تم قبول 1150 من طلاب الثانوية، و456 دفعة طلاب متخصصين، ومن كلية الحقوق 1200 والإجمالي 2806.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.