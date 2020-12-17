بمناسبة مرور 190 عاما على وفاته.. وضع إكليل من الزهور على تمثال سيمون بوليفار محرر أمريكا اللاتينية

شارك السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية، صباح اليوم الخميس، في وضع إكليل من الزهور، ممثلا لوزارة الخارجية، علي تمثال سيمون بوليفار محرر أمريكا اللاتينية، بمناسبة مرور ١٩٠ عام علي وفاته وبحضور سفراء فنزويلا وكوبا والقائمي بأعمال كل من سفارتي الأرجنتين وبوليفيا ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة.

وكتب تحت تمثال "بوليفار" بالقاهرة "المجد أن تكون عظيمًا ومفيدًا". وتوفي بوليفار في مثل هذا اليوم عن عمر يناهز 47 عاما متاثرا بمرض السل الذي أصيب به في عام 1830.