بمناسبة مرور 190 عاما على وفاته.. وضع إكليل من الزهور على تمثال سيمون بوليفار محرر أمريكا اللاتينية

وكتب تحت تمثال "بوليفار" بالقاهرة "المجد أن تكون عظيمًا ومفيدًا". وتوفي بوليفار في مثل هذا اليوم عن عمر يناهز 47 عاما متاثرا بمرض السل الذي أصيب به في عام 1830.
وسعت البوليفارية إلى توحيد أميركا اللاتينية فنجحت في تحرير كولومبيا الكبرى التي تضم اليوم دول الاتحاد البوليفاري وعقدت معاهدات تحالف مع أمريكا الوسطى والمكسيك في إنشاء جيش موحد.
وولد سيمون بوليفار في كاراكاس عاصمة فنزويلا في سنة 1783، وهو قائد ثوري وسياسي فنزويلي في فترة ما قبل الجمهورية القبطانية العامة لفنزويلا، وهو مؤسس ورئيس كولومبيا الكبرى. وأُطلق عليه لقب جورج واشنطن أمريكا اللاتينية. حيث لعب دورًا هامًا في تحرير الكثير من دول أمريكا اللاتينية التي وقعت تحت طائلة الحكم الإسباني منذ القرن السادس عشر مثل كولومبيا وفنزويلا والإكوادور وبيرو وبوليفيا وبنما.
ومن أشهر أقواله: "فن النجاح يُكتسب مع تكرار الفشل".. "ستتقدم الأمم نحو ذروة عظمتها متى خطت نحو التعليم".. و"ستحلق الأمم إذا ما حلق فيها التعليم عاليا وستتراجع إذا تراجع التعليم فيها".
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