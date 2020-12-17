فى اليوم العالمي للغة العربية.. سفير بريطانيا فى القاهرة: أحب اللغة العربية لأنها لغة أم كلثوم

فى كلمته التى سوف تبثها وزارة الثقافة، غدا، الجمعة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذى يوافق 18 ديسمبر من كل عام، يتحدث السفير البريطاني فى مصر سير جيفرى آدامز عن تجربته فى تعلم اللغة العربية خلال فترة عمله فى عدد من الدول العربية.

وتأتي هذه الكلمة ضمن فعاليات نشاط تنظمه وزارة الثقافة ويبث على شبكات التواصل الاجتماعي بعنوان: "وتحدث السفراء بالعربية .." فى إطار مبادرة علاقات ثقافية التى أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم خلال الفترة الماضية.

يذكر أن وزارة الثقافة المصرية قررت أن تتضمن احتفالاتها باليوم العالمي للغة العربية هذا العام، بث رسائل من سفراء الدول الأجنبية من غير الناطقين بالعربية يتحدثون فيها عن علاقتهم باللغة العربية، وكان الهدف من هذا النشاط هو تسليط الضوء على أهمية اللغة العربية ليس فقط باعتبارها وسيلة للتواصل بين المتحدثين بها، لكن باعتبار أن إجادتها يفتح الباب أمام رصيد ضخم من التراث الثقافي والحضاري.

وسوف تبث هذه الكلمات على حساب المجلس الأعلى للثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية على فيسبوك يوم الجمعة القادم وعدد من المواقع الأخرى.