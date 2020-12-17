وزير الزراعة: 30 يونيو الانتهاء من تطبيق نظام الري الحديث لمليون فدان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ بشأن متابعة مستجدات مشروع التحول للري الحديث، والمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، وكذا الزراعات التعاقدية، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس، بحضور كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

واكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه بحلول 30 يونيو المقبل سيتم الانتهاء من تطبيق نظام الري الحديث لمليون فدان، وذلك بالتنسيق مع وزارة الري في هذا الشأن، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليًا على تجهيز خطة متكاملة لتطبيق نظام الري الحديث على الـ 4 ملايين فدان المطلوبة، بحيث تشتمل تلك الخطة على مجموعة من المحفزات، إلى جانب برامج زمنية محددة، وما يتعلق بالتمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع، منوهًا إلى أنه سيصاحب ذلك إعداد خطة إعلامية لتحفيز وتشجيع المزارعين على المشاركة في مثل هذه المشروعات، التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة في قطاع الزراعة، وتحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

كما تطرق وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى الجهود التي يتم بذلها بالتنسيق مع وزير التموين، فيما يتعلق بالزراعات التعاقدية، وجهود التوسع في الزراعات الزيتية، وهو ما أكد عليه الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، من أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا مع وزارة الزراعة بشأن التوسع في الزراعات الزيتية، لافتا إلى أنه يتم حاليًا حصر كافة قدرات العصر الموجودة على مستوى الجمهورية للتعرف على المتاح منها، سواء لدى قطاع الأعمال العام، أو القطاع الخاص، والتخطيط لزيادتها خلال الفترة المقبلة، بما يتواكب مع التوسع المستهدف في الزراعات الزيتية مستقبلًا.