في آخر رحلاته الخارجية.. وزير الخزانة الأمريكية يزور القاهرة مطلع يناير

قالت مصادر أمريكية مطلعة إن وزير الخزانة الأمريكية،ستيفن منوتشين يعتزم، زيارة مصر ودول أخرى في المنطقة، في رحلته الخارجية الأخيرة كمسؤول حكومي أمريكي، وفقًا لمصادر مطلعة في واشنطن.

وقالت المصادر الأمريكية، الذين تحدثوا لوكالة بلومبيرج شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن الرحلة من المقرر أن تتم خلال الأسبوع الأول من يناير وقد تتغير التفاصيل. وقالوا إنه من المتوقع أيضا أن يزور منوتشين السودان والإمارات العربية المتحدة أيضا إضافة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ودويلة قطر الإرهابية.

ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة التعليق. يذكر أن منوتشين كان قد زار المنطقة أيضا في أكتوبر الماضي، في أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء جائحة الفيروس التاجي، وحينها زار البحرين والإمارات بعد أن وقعت تلك الدول اتفاقية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية المعروفة باتفاقات إبراهيم.

وذكرت وكالة بلومبرج نيوز أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه، سيزور دولة الاحتلال الأسبوع المقبل. واستقل كوشنر أول رحلة تجارية من دولة الاحتلال إلى المغرب أول أمس الثلاثاء، بمناسبة اتفاق البلدين الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإعادة العلاقات الدبلوماسية.

ووافقت الولايات المتحدة على الاعتراف بمطالب المغرب المتنازع عليها بشأن الصحراء الغربية كجزء من الاتفاق الدبلوماسي الذي أبرم الأسبوع الماضي.