وزيرة التخطيط: الدولة حريصة على تنفيذ ميكنة الخدمات المقدمة للمواطن

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة الدائم على متابعة المشروعات التى بدأت بتنفيذها حتى إتمام التنفيذ وتقديم الدعم الكامل فى بناء العناصر البشرية القادرة على تحقيق المنظومة المستهدفة.





جاء ذلك فى بيان لوزارة التخطيط اليوم الخميس حول متابعة وفد الوزارة لجولته مرورًا على محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بميكنة خدمات المراكز التكنولوجية والتدريب على منظومة بوابة خدمات المحليات، إذ توجه وفد الوزارة برئاسة محمد عزى المشرف العام على مشروع تطوير المحليات إلى محافظة المنوفية.

وتابعت هالة السعيد أن إتمام العمل بمنظومة بوابة خدمات المحليات، وميكنة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات يأتى فى إطار حرص الدولة على تحقيق مشروع التحول الرقمى وتنفيذ ميكنة الخدمات المقدمة للمواطن فى ضوء المشروع.

ومن جانبه، أوضح محمد عزى أن الجولة تضمنت عقد اجتماع مع نائب محافظ المنوفية والمرور على مدن منوف وسرس الليان لمتابعه التدريب ، لافتا إلى الاجتماع الذى عقده وفد الوزارة فى مدينه تلا مع رئيس المدينة والإدارات للتعريف بأهداف التدريب والعائد منه استعدادًا لبدء التدريبات على البرامج بمرافقه.

وشدد عزى خلال جولة الوفد بمحافظة المنوفية على أهمية التعاون الوثيق لانجاح المنظومة مع الاهتمام بجودة البيانات لاستخراج تقارير حقيقية.

وتضمنت الجولة كذلك المرور على الإدارات الخلفية بمركز الشهداء لمتابعة تعاون تلك الإدارات مع المركز الأمامى.