وزير الشباب: نعمل على تمكين المرأة ومساعدتها اقتصاديا واجتماعيا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مشاركة الوزارة فى معرض الأهرام للمنتجات الحرفية يهدف إلى العمل على تمكين المرأة، وإبراز الأعمال التى تقوم بها فى الحرف اليدوية، ومساعدتهم اقتصاديا واجتماعيا.





جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نائبا عن رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، معرض الأهرام للمنتجات الحرفية، اليوم الخميس، بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، والذى يقام خلال الفترة من 17 حتى 20 ديسمبر الحالى. وأوضح صبحى أن وزارة الشباب والرياضة تقوم من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بدور كبير فى تدريب السيدات فى أندية الشباب بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية. وتشارك وزارة الشباب والرياضة فى المعرض بمنتجات حرفية من أندية الفتاة بمراكز الشباب على مستوى المحافظات، حيث يشارك فى معرض الوزارة عدد من المحافظات منها " الشرقية - الإسكندرية - قنا - سوهاج - البحر الأحمر - الجيزة وشمال سيناء" من خلال عضوات أندية الفتاة.

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