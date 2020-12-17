التنمية المحلية توفر 900 ألف فرصة عمل عبر 158 مشروعا

وأكد شعراوى، فى بيان اليوم الخميس، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة، بالتعاون والتنسيق لتذليل أية عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به والمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
أضاف شعراوى، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ينظم خلال الأسبوع القادم دورة تدريبية متخصصة لرفع مهارات المديرين والعاملين فى مكاتب "مشروعك" بالمحافظات ويستفيد من هذه الدورة 45 متدربا، وذلك فى اطار اهتمام الدولة المتنامى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها التنموى الهام وماتوفره من فرص عمل ، وفى ضوء توجيهات وزير التنمية المحلية برفع مهارات العاملين فى المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".
ولفت الوزير الى أن "مشروعك" يعمل فى إطار مبادرة البنك المركزى التى توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لاتتعدى 5 %، مؤكداً تشجيع الوزارة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية ومساهمتها فى معالجة مشكلتى الفقر والبطالة من ناحية أخرى.
من ناحية اخرى، يواصل مركز تدريب سقارة برنامجه التدريبى للأسبوع الـ 15 بتنظيم دورتين عن تنمية مهارات العاملين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمرانى والمشروعات والاشغالات والمحلات ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين فى وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضى الدولة والتخطيط العمرانى فيما يستكمل المركز دورة اللغة الإنجليزية للأسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من هذه الدورات 72 متدربا من جميع المحافظات.
واحتفل المركز، اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هى تنمية مهارات العاملين بإدارات التفتيش المالى ودورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات المحلية وسكرتيرى المدن والأحياء والوحدات القروية فى مجال إدارة الأزمات ودورة أساسيات التحول الرقمى واستفاد منها 99 متدربا من جميع المحافظات.
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