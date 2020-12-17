وزير التنمية المحلية يتابع جهود رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير التنمية المحلية، وفقا لبيان صحفى، إلى أن تقرير غرفة العمليات يشير إلى انتهاء الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية برفع تراكمات مياه الأمطار وعودة الدراسة فى مدارس المحافظة اليوم، كما تم فتح ميناء الإسكندرية والدخيلة.

وطالب شعراوى باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة تحسبا لسقوط موجات جديدة للأمطار الغزيرة على المحافظة.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن محافظة القاهرة شهدت سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة ولم تؤدى إلى تراكمات للمياه بصورة كبيرة والحالة العامة مستقرة بالمحافظة مع انخفاض درجات الحرارة واستمرار رفع درجة الاستعداد مع تعطيل الدراسة بقرار من المحافظ.

وأوضح الوزير أن محافظة كفر الشيخ شهدت سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالمحافظة والحالة العامة مستقرة وتم فتح ميناء البرلس، وتم التنسيق بين معدات الأحياء والمراكز ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى والانتهاء من رفع تراكمات مياه الأمطار التى تراكمت فى الشوارع الرئيسية وجارى العمل على رفع التراكمات داخل القرى.

وقال شعراوى، إن تقرير غرفة العمليات أشار أيضاً إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مراكز ومدن محافظة الدقهلية مما أدى إلى تراكمات للمياه بعدة مناطق متفرقة، وتم التنسيق بين معدات الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف وجارى الانتهاء من رفع تراكمات المياه.

وأكد شعراوى أنه تم تعليق الدراسة الأربعاء فى محافظات الجيزة ودمياط ومطروح بقرار من المحافظين بسبب حالة الطقس السيئ التى تتعرض لها تلك المحافظات، لافتاً إلى أن محافظة البحيرة شهدت أمطار خفيفة على بعض المناطق وتم التنسيق بين معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والجهات المعنية لرفع تراكمات مياه الأمطار، وتم تعطيل الدراسة فى مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار بقرار من المحافظ بسبب موجة الطقس السيئ والأمطار التى تشهدها بعض المناطق.

ووجه اللواء محمود شعراوى، بضرورة استمرار انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الأثار المترتبة على موجة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة فى بعض مراكز المحافظة وخاصة المدن الساحلية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن محافظة دمياط شهدت سقوط أمطار غزيرة على بعض مراكز ومدن المحافظة مما تسبب فى بعض التراكمات بعدة مناطق، وتم رفع حالة الطوارئ والدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات مياه الأمطار بمختلف المناطق لتيسير الحركة المرورية والمشاة وتجرى أعمال شفط تجمعات المياه بجميع المناطق بالتنسيق والتعاون بين معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال شعراوى، إن محافظة مطروح شهدت سقوط أمطار متوسطة على مدن النجيلة والحمام ومطروح مما تسبب فى تراكم للمياه ببعض الشوارع والطرق الرئيسية والجانبية، وتم التنسيق بين معدات الأحياء والمدن وشركة مياه الشرب للانتهاء من رفع تراكمات المياه.

وقال الوزير، إن تقرير غرفة العمليات أشار أيضا إلى جهود محافظة الجيزة لرفع تراكمات مياه الأمطار التى شهدتها عدداً من قطاعات المحافظة اليوم.