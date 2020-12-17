غدًا.. مايكل حداد يقود مسيرة الأمم المتحدة لإدماج ذوى الإعاقة من الأهرامات

جدة - نرمين السيد - دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر، إلى المشاركة فى مسيرة "من أجل إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة"، والتى تنطلق غدا الجمعة فى تمام التاسعة صباحا من أمام أهرامات الجيزة.





ويقود مايكل حداد سفير النوايا الحسنة فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، المسيرة مع مجموعة من الرياضيين المصريين، بهدف اتخاذ تدابير لتعزيز إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. وتهدف إلى زيادة الوعى بأهمية إتاحة التقنيات المساعدة المناسبة من أجل تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال دعم استقلاليتهم واعتمادهم على الذات.

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