رئيس أكاديمية الشرطة: وصول 14 ألفا و75 طالبا لكشف الهيئة من خريجى الثانوية

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن عدد المتقدمين ممن وصلوا إلى كشف الهيئة للالتحاق بكلية الشرطة بلغ 14 ألفا و75 طالبا، فيما المستهدف هو 2506 طلاب.





ووفق بيان، أضاف مساعد وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بالتجمع الخامس، أن قسم الضباط المتخصصين وصل أكثر من ألفين طالب فيما هو المستهدف 465 طالب.

وأكد مساعد وزير الداخلية أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وافق على قبول دفعه جديده ووفقا لشروط التى سبق الإعلان عنها من خريجى الكليات والثانوية العامة والثانوية الأزهرية.

وتابع: "55 ألفا تقدموا للالتحاق بكلية الشرطة، بينهم 39 ألفا يحملون ثانوية عامة وثانوية أزهرية، فيما تقدم 10 آلاف من خريجى كليات الحقوق و5 آلاف متقدم من مختلف التخصصات بقسم الضباط المتخصصين".

وانطلقت فاعليات المؤتمر الصحفى للإعلان عن نتيجة المقبولين فى كلية الشرطة، بحضور اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة.

وأجرت أكاديمية الشرطة على مدار أسابيع الاختبارات مع المتقدمين للالتحاق، وانتهت إلى استبعاد البعض وانطباق الشروط على آخرين وصولا إلى كشف الهيئة والمثول أمام لجنة الانتقاء لاختيار أفضل العناصر، وسيتم إجراء اتصالات تليفونية بالمقبولين لإبلاغهم بالقبول وموعد التوجه للكلية وإبلاغهم برقم السرية، حيث تجرى أكاديمية الشرطة اتصالات بالطلبة الذين جرى قبولهم بعدما اجتازوا الاختبارات المقررة.

كان باب التقدم للالتحاق بكلية الشرطة فتح وتقدم الآلاف من الطلاب لخوض اختبارات كلية الشرطة، وخاضوا مراحل الاختبارات، حتى وصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة الذى يضم كبار قادة كلية الشرطة لاختيار أفضل العناصر.