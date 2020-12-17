العالمي للابداع والابتكار البيئي: "مؤتمر المناخ الأخضر" يستهدف ربط الخبراء بصناع السياسات

أعلن المركز العالمي للإبداع والابتكار البيئي وريادة الأعمال، أن المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات المزمع عقده مطلع مارس المقبل يستهدف ربط الخبراء المحليين والعالميين، وصناع السياسات، وصناع القرار والمنظمات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات التمويل، ووكالات التنمية، والأوساط الأكاديمية، والصناعة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والشركاء الاستراتيجيين مع رواد الأعمال الخضراء، والمبدعين والمبتكرين البيئيين، وجميع أصحاب المصلحة في إدارة النفايات.

وكشف المركز في بيان له، أن المؤتمر يشارك فيه المؤسسات الوطنية، فضلا عن المنظمات الدولية، والمنظمات الإقليمية والجهات المانحة، والصناعية لتعزيز التعاون المتبادل، مع التركيز الرئيسي على دعم الانتقال المطلوب لتحقيق الأهداف الدولية مثل اتفاقية باريس، وبروتوكول كيوتو، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الاتفاق الأخضر الأوروبي، وأهداف التنمية المستدامة 2030، فيما يستهدف المؤتمر خلال فتره انعقاده تحديد التحديات التقنيات والبيئية والتشريعية والمؤسسية التي تواجه المشروعات الدوارة، بالاضافه إلي خلق جيل جديد من رواد الاعمال يساهم فى تنميه القطاع الصناعى، وايجاد حلول مبتكره لا دارة المخلفات وخلق فرص استثماريه .

وقالت من جانبها الدكتوره مني فؤاد ابراهيم المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤتمر، أن توطين التكنولوجيا العالميه فى مجال الإدارة الذكية للمخلفات لدعم التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية هو أحد اهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلي أن المؤتمر يركز علي النمو الأخضر والتخطيط الحضري الذكي، ونماذج التمويل والأعمال، والسياحه الخضراء،والاقتصاد الدوار، والحوكمه البيئية، ودبلوماسية المناخ، والبصمة البيئية، والاقتصاد الاخضر، والمدن الذكيه والبنية التحتية الخضراء والمستدامة.

وكشفت مني فؤاد، أن محاور المؤتمر تناقش، التقنيات التكنولوجية الحديثة الصديقة للبيئه لا داره المخلفات، بالاضافه إلي الاقتصاد الدوار والمناخ الاخضر، والابداع والابتكار البيئي والأعمال الخضراء، بالاضافه إلي الثورة الصناعيه الرابعة واستراتيجيات صفر مخلفات، مع التركيز علي الطاقة المتجددة والبصمة البيئية والنمو الاخضر.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يشارك فيه، الدكتور داريك سيمث الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الوطنية للمخلفات وإعادة التدوير، واشنطن، والدكتورة ليزا مارتن الرئيس التنفيذي المحدودة لإدارة المخلفات بنيوزيلندا Nz، والدكتور ألكسندر روشلتز ممثل شركه إيكوتيك الرائده عالميا في إعادة تدوير مخلفات الالكترونية، والدكتورة ليزا ماريا ت. أودونوهيو مؤسس والرئيس التنفيذي فوتيشنك، أيرلندا شركه رائده عالميا في إعادة تدوير شاشات lcd، والدكتورة آن وولفريدج الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة خدمات السلامة المستقلة المحدودة انجلترا الرئيس التنفيذي للعمليات في بيك HSE المحدودة، المملكة المتحدة لديها خبره 20 عاما في إدارة المخلفات الطبية.