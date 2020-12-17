لأول مرة الكريسماس بدون حفلات.. الفنادق والمنشآت السياحية تكتسي بشجرة الإجراءات الوقائية والاحترازية

احتفالات رأس السنة "الكريسماس" ، ينتظرها المليارات حول العالم ، تاركين ورائهم ماضيهم معربين عن أمالهم لتحقيق أمنياتهم مع مطلع عام جديد في 2021 ، وتسود الأجواء الاحتفالية بقضاء عشاء فاخر في أحد المطاعم أو ليلة فندقية في أحدى الفنادق ذات الخمس أو الأربعة نجوم .

تختلف هذا العام الأجواء الاحتفالية في الكريسماس بمصر، أصوات صخب الحفلات تتوقف، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حرصًا وحفاظًا على سلامة السائحين ، وفى إطار ذلك يرصد "دوت الخليج" كيف ستكون أجواء الكريسماس مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

قال عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، أن العام الحالي لاحتفالات الكريسماس سيكون بدون حفلات، كما نراها كل عام وذلك التزاما بالإجراءات الوقائية والاحترازية في إطار مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، حرصًا وسلامًا على صحة السائحين والمصريين .

أوضح العاصي فى تصريح لـ"دوت الخليج" ، أن لجان وزارة السياحة والآثار تمر بشكل دوري على المنشآت الفندقية والسياحية ، للتأكد من مدى التزامها بضوابط الإجراءات الوقائية و الاحترازية ، مؤكدا لا تهاون في تطبيقها ، مشير إلى أن على الجميع التكاتف لمواجهة هذا الفيروس "كورونا" .

أشار رئيس قطاع الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، إلى التزام تام من قبل المنشآت الفندقية بتطبيق حد أقصى من نسب التشغيل 50%، وهى المصرح بها الفترة الراهنة، مشددا علينا جميعا الالتزام حتى عودة الاستقرار وتطبيق لقاح كورونا.

أضاف تامر نبيل أمين عام جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، أننا ملتزمون بقرارات الدولة وتطبيقها، مؤكدا لا مجال في ذلك للتراخي، فنحن نتحدث عن صحة السائحين والمصريين و أبنائنا العاملين بالقطاع الفندقي ، فعلينا جميعا الالتزام بالإجراءات الوقائية .

ووصف تامر في تصريح لـ"دوت الخليج"، نسبة الإشغال السياحي الفترة الراهنة بـ الضعيفة ، وهو الأمر الطبيعي الفترة الراهنة من إحجام العالم على حركة السفر نتيجة الدخول فى الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الإجراءات الصادرة عن الدول للحفاظ على مواطنيها مصدر احترام للسائحين.

وحول الالتزام بالإجراءات الوقائية ، شدد أننا نتعامل مع سائحي دول العالم ، و من لم يلتزم سيعرض نفسه لنيل غضب السائح ونشر تجربة سيئة عن الفندق الخاص به ، ناهيك عن لجان وزارة السياحة والآثار فى توقيع عقوبات صارمة على المخالفين .

أفاد أمين عام جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، أن المنشآت الفندقية تستطيع أن تقدم فى ذلك اليوم مشيرا فى حديثه الى الكريسماس ، برنامج عبارة عن وجبة عشاء فاخر، وديكورات تعبر عن الاحتفالات مثل شجرة عيد الميلاد، وهو ما يتاح حاليا.