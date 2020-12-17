الفلاحين: مصر السيسي حققت مكاسب غير مسبوقة في القطاع الزراعي خلال 2020

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن مصر السيسي حققت مكاسب غير مسبوقة في القطاع الزراعي ، لافتا إلى أنه ومع قرب نهاية عام2020 ميلادية واقتراب عام 2021 ورغم الضربه الموجعه التي ضربها فيروس كورونا لكل القطاعات الزراعية في العالم فإن مصر حققت مكاسب غير مسبوقة في القطاع الزراعي مع إصرار القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الزراعي واللحاق بركب التطور الزراعي المستمر ومواجهة كل التحديات في سبيل ان تظل مصر سلة غذاء للعالم اجمع وان يتمتع المصريين بأمن غذائي يتمثل في توفر جميع انواع المنتجات الزراعية طوال ايام العام في سهولة ويسر واسعار تناسب جميع الطبقات.

وأضاف أبو صدام أنه ومع التوجيهات الرئاسية المستمرة بالنهوض بالقطاع الزراعي وضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادتها فقد تم فعليا وقف التعديات علي الأراضي الزراعية والتوسع في إنشاء مجمعات عمرانية بالمناطق غير الزراعية لاستيعاب النمو السكاني لمنع التعديات مستقبلا على الأراضي الزراعية.

وأشار "نقيب الفلاحين" إلي أن الدولة قامت بالضرب بيد من حديد على المعتدين على الأراضي الزراعية وإزالة آثار الاعتداء كما قامت باسترداد أراضي الدولة التي استولى عليها البعض بدون وجه حق، كما عملت الدولة على تقنين مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية لواضعي اليد الجادين في الزراعة ، بالإضافة إلى السير قدما في المشروع القومي العملاق باستصلاح المليون ونصف المليون فدان .

وتابع عبدالرحمن أنه وفي إطار التطوير والتحديث للقطاع الزراعي والتوسع الرأسي فقد تم البدء في المشروع القومي لتحويل الحيازة الورقية إلي حيازة مميكنة فيما يعرف بكارت الفلاح الذكي والذي سيتم الانتهاء منه قريبا بغرض القضاء على الحيازات الوهمية والفساد الورقي والدفتري وتيسير المعاملات الزراعية للفلاحين وتوصيل الدعم إلي مستحقيه

وأكد أنه تم البدء في المشروع القومي لانتاج تقاوي الخضر لاستنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة الأمراض وتناسب المناخ المصري وتوفر مليارات الدولارات التي تستنزف في استيراد تقاوي الخضر .

ونوه إلي أنه تم تدشين العديد من المبادرات التي تهدف لتحسين أحوال الفلاحين كمبادرة "القرية المنتجة" "ومبادرة حياة كريمة" " ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة زيتون" وغيرها من المبادرات التي تستهدف تنمية القطاع الزراعي وتحسين أحوال الفلاحين ، بالإضافة إلى تدشين المشروع القومي لزراعة 100 ألف فدان داخل صوب زراعيه لزيادة الإنتاجية والحد من استهلاك المياه والمستلزمات الزراعية الأخرى وتوفير المنتجات الزراعية طوال ايام العام بجوده عاليه واسعار مناسبة وخالية من الملوثات.

كما اهتمت الدولة بتحسين عمليات تخزين الحبوب فدشّنت المشروع القومي لبناء الصوامع للقضاء علي مشاكل التخزين بالشون الترابية القديمة والحد من الفاقد من الحبوب ، كما توسعت الدولة الدولة في إنتاج الأسمدة والاهتمام بقطاع الري كإنشاء قناطر أسيوط الجديدة وتدشين مشروع الري الحقلي وتبطين وتأهيل الترع والتحول إلي نظم الري الحديثة.

واوضح عبدالرحمن ان مصر بفضل الارادة السياسية القوية استطاعت النهوض بالقطاع الزراعي فزاد الإنتاج السمكي من جراء التوسع في الاستزراع السمكي كمشروع" بركة غليون" ونجحت مصر في الاكتفاء الذاتي من الأسماك بنسبة 96% تقريبًا بانتاجية وصلت لمليون و900الف طن من الأسماك سنوياً.

كما أوشكت مصر علي الاكتفاء الذاتي من الدواجن بانتاج نحو1.4 طائر سنويا ووصلت مصر للاكتفاء الذاتي من البيض بنسبة 100% بإنتاج نحو13 مليار بيضه سنويًا.