نقابة البيطريين تعلن الأسماء الأولية للمرشحين لانتخابات نقابتي القاهرة والجيزة

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، النقيب العام، الكشوف الأولية لأسماء الأطباء المرشحين لانتخابات نقابتي القاهرة والجيزة الفرعيتين لعام 2020 – 2021.

وترشح على مقعد رئيس النقابة الفرعية القاهرة 10 أطباء، بينما ترشح على لعضوية النقابة الفرعية القاهرة فوق السن 13 طبيبا، وترشح على عضوية النقابة الفرعية القاهرة تحت السن 6 أطباء.

وترشح على مقعد رئيس النقابة الفرعية الجيزة طبيبان، بينما ترشح على لعضوية النقابة الفرعية الجيزة فوق السن 6 أطباء، وترشح على عضوية النقابة الفرعية الجيزة تحت السن 4 أطباء.