الكيلو بـ 7 جنيهات.. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، إن الطماطم بدأت بالفعل فى الانخفاض التدريجى منذ بداية شهر ديسمبر وحتى الآن، موضحا أن الطماطم شهدت ارتفاعا كبيرا فى الأسعار منذ نهاية شهر أكتوبر بسبب قلة الزراعة وبالتالى قلة الإنتاجية والتغيرات المناخية غير المناسبة.

وأشار "أبو صدام" فى تصريحات ل"دوت الخليج " ، إلي أن السبب الحقيقي وراء عودة انخفاض أسعار الطماطم ، ظهور ذروة العروة الشتوية فى قنا وإسنا والأقصر ما أدى إلي انخفاض واضح فى الأسعار .

وكشف " نقيب الفلاحين" عن موعد عودة أسعار الطماطم لطبيعتها ، وهو فى نهاية شهر ديسمبر الجارى وأول العام الجديد ، لتصل أسعار الطماطم 4 و 5 جنيه لدى تاجر التجزئة .

وتابع قائلا :" أسعار الطماطم ذات الجودة الهالية اليوم بالأسواق الجملة ذات 5 جنيها لتصل لتاجر التجزئة ب 6 و 7 جنيها ".

واضاف ابوصدام ان تدني اسعار الطماطم إلي اقل من سعر التكلفه في المواسم السابقه مع ارتفاع اسعار المستلزمات الزراعيه من تقاوي واسمده ومبيدات.