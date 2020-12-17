الكيلو بـ 7 جنيهات.. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

وأشار "أبو صدام" فى تصريحات ل"دوت الخليج " ، إلي أن السبب الحقيقي وراء عودة انخفاض أسعار الطماطم ، ظهور ذروة العروة الشتوية فى قنا وإسنا والأقصر ما أدى إلي انخفاض واضح فى الأسعار .
وكشف " نقيب الفلاحين" عن موعد عودة أسعار الطماطم لطبيعتها ، وهو فى نهاية شهر ديسمبر الجارى وأول العام الجديد ، لتصل أسعار الطماطم 4 و 5 جنيه لدى تاجر التجزئة .
وتابع قائلا :" أسعار الطماطم ذات الجودة الهالية اليوم بالأسواق الجملة ذات 5 جنيها لتصل لتاجر التجزئة ب 6 و 7 جنيها ".
واضاف ابوصدام ان تدني اسعار الطماطم إلي اقل من سعر التكلفه في المواسم السابقه مع ارتفاع اسعار المستلزمات الزراعيه من تقاوي واسمده ومبيدات.
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