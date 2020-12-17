نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار المرحلة الثالثة والأخيرة من إعفاء المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، علي إستمرار المرحلة الثالثة والأخيرة للاستفادة من نسب الإعفاءات المقررة علي المبالغ الإضافية علي الاشتراكات التأمينية بنسب إعفاء تصل إلي 50٪ والتي بدأت في 14 ديسمبر الجاري وتستمر حتي 12 فبراير 2020

وحول نسب الإقبال للاستفادة من نسب الإعفاءات المقررة بالمرحلتين الاولي والثانية، أشار رئيس هيئة التأمين الإجتماعي إلي أن نسب الإقبال جيدة جدا من الشركات والمؤسسات وكذلك المواطنين الراغبين للاستفادة من نسب الإعفاءات

ويذكر أن القانون 173 لسنة 2020، والذي تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي،قد حدد نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية، إذ جرى الإعفاء بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات في الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر، وكانت هذه المرحلة الأولى وانطلقت المرحلة الثانية يوم 16 أكتوبر، وانتهت في 14 ديسمبر، ووصلت بها نسبة الإعفاءات 70%.