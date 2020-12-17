نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سلالة جديدة".. أبرز رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلي الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عدة تصريحات هامة بشأن لقاح فيروس كورونا.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا:

ردًا علي التشكيك في لقاح:

علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، علي محاولات التشكيك في لقاح سينوفارم الصيني قائلا: "ابني وزوجتي وابن أخويا أخذوا اللقاح أثناء مرحلة التجارب السريرية التي اشتركت فيها الدولية المصرية، مش بقولك روح خذه وأنا بعيد، بقولك روح خذه واطمئن لأن أغلى ما عندي أخذه".

مدي فعالية اللقاح:

أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا علي فعالية اللقاح وآمنه متابعًا "اللقاح الصيني نسبة فعاليته 86% والنسبة المتبقية تجعل من يتعرض للإصابة بكورونا حتى بعد التطعيم باللقاح أعراضها بسيطة وتقلل من الحالات الشديدة والحرجة، واللقاح آمن تمامًا، ومن المنتظر أن تبدأ حملات التطعيم خلال أسبوعين وقبل نهاية العام الحالي".

الاولوية للحفاظ علي المصريين:

أوضح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مصر لديها خطة للتعاقد على العديد من اللقاحات لمواجهة كورونا، مستطردًا "لم نغلق الباب أمام أي لقاح، ولكن الأولوية للحفاظ على سلامة المصريين هو استخدام اللقاح الذي يعتمد على تقنية استخدام الفيروس الميت أو الغير نشط".

طريقة الحصول علي لقاح:

كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أنه تم تدشين موقع إلكتروني لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على اللقاح من الفئات الأولى.

ظهور أعراض ما بعد التعافي:

أشار الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الي رصد عدة أعراض لما بعد التعافي من فيروس كورونا، مثل؛ ضعف الرغبة الجنسية، والتوتر النفسي، والإنهاك الشديد، والكسل أو الخمول، زيادة ضربات القلب".

وأوضح، أن علاج هذه الأعراض يبدأ من أيام ويمتد لشهور، وبعض الأعراض ظهرت على المتعافين لمدة 6 أشهر.

موعد تلقي التطعيم

اعلن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، سيتم توفير اللقاحات للجميع ومع النصف الأول من العام المقبل سيكون السواد الأعظم من المصريين قد تلقى التطعيم".

فرق طبية من اجل التطعيم:

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أمس الأربعاء ول أيام تلقي التطعيم في بورسعيد، ومن الممكن أن يكون هناك فرق طبية تذهب إلى المنازل من أجل تطعيم كبار السن وغير قادرين على النزول.

رسالة تحذيرية:

وجه رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا رسالة تحذيرية للمصريين قائلا "الالتزام بالإجراءات الاحترازية لم تصبح رفاهية، ولدينا زيادة كبير في أعداد المصابين بكورونا".

وتابع "سيتم تطبيق غرامة فورية على من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية، عدينا رفاهية لو سمحت البس الكمامة، لازم هتلبس ولو مش هتلبس هيتم توقيع عقوبة عليك، ويجب تشديد الغرامات وتطبيق غرامات فورية على من لا يرتدي الكمامة".

واستطرد "الدولة تبذل جهدا كبير لتجاوز جائحة كورونا، تجاوزنا الموجة الأولى بوعي المواطنين، والأهم الآن الوقاية لأنها خير من العلاج"، مؤكدًا أن المنظومة الصحية في مصر قوية وقادرة على مواجهة زيادة الأعداد وهناك العديد من المستشفيات الجاهزة لاستقبال أي أعداد من المصابين بكورونا.

وأشار إلى أنه تم منع المناسبات والأفراح والتجمعات في الأماكن المغلقة، موضحًا أن قرارات مجلس الوزراء منعت التجمعات في الأماكن المغلقة.

وجود سلالة جديدة

وفيما يتعلق بسلالة جديدة لكورونا التي ظهرت في بريطانيا قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا «يوجد من 8 إلى 10 أنواع لفيروس كورونا، اثنان منهم متواجدان بمصر»، مشيرا إلى ان كوورنا تصيب الأجهزة الهضمية والتنفسية وأجزاء أخرى من الجسم.

نصيحة هامه

ونصح حسني بالبدء الفوري في علاج كورونا حال ثبوت الإصابة بالأشعة، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على أهمية منح اللقاح مجانا للمصريين.

سبب تزايد الاعداد بالإصابات:

ولفت إلى أن ارتفاع إصابات فيروس كورونا في القاهرة والإسكندرية والجيزة يرجع إلى التكدس، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل وسائل المواصلات العامة، مؤكدًا حصول نجله ونجل أخيه وزوجته على لقاح كورونا الصيني خلال مرحلة التجارب.