الأزهر.. اعتماد جداول امتحانات منتصف العام الدراسى بالمعاهد

جدة - نرمين السيد - أعلن الشيخ صالح عباس جمعة، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس، اعتماد جدول امتحانات منتصف العام الدراسى 2020/2021، حيث ناقش مع رؤساء الإدارات المركزية قبل أيام عدة موضوعات، منها الوقوف على وضع تسليم الكتب الدراسية بالمناطق الأزهرية باستثناء (كتاب اكتشف الصف الثالث الابتدائى - الخط للصف الرابع الابتدائى) ومتابعة طباعة كتب الفصل الدراسى الثانى.





ووفق بيان، شدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على سرعة تسليم كافة الكتب للطلاب وفى حال وجود أى تقصير يتم التواصل شخصيًا مع رئيس القطاع. وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية فى المعاهد الأزهرية وارتداء الكمامات وعدم المصافحة وتوفير المطهرات، إلى جانب التأكيد على الاستعداد الجيد لجميع لجان الامتحانات ووجوب وجود كاشف للحرارة وأدوات التعقيم بكافة لجان الامتحانات، وفى حالة ارتفاع درجة حرارة أى طالب يتم عرضه فورًا على الطبيب أو الزائرة الصحية فى حجرة العزل أما المعلم فيتم عرضه على التأمين الصحى، مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الصحية باللجان، والتأكيد على توزيع أدوات التعقيم، والتوزيع العادل والاستخدام الأمثل، وألا يزيد عدد الطلاب باللجنة عن 12 طالب داخل اللجنة، ولمعرفة الجداول كاملة اضغط هنا.

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