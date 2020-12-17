رئيس دير الأنبا صموئيل يرأس صلاة الجنازة على القمص برسوم

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير الأنبا صموئيل المعترف بمغاغة فى المنيا بالاشتراك مع الأنبا كاراس أسقف المحلة ورهبان الدير صلاة الجنازة على جثمان الراهب القمص برسوم الصمويلى، والذى تم دفنه فى مقبرة الدير.





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