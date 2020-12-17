صور.. وزيرة الصحة تبحث مع نظيرها الإماراتى خطة توريد دفعات لقاح كورونا لمصر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة نقلت رسالة شكر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والشعب المصرى، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا، خلال زيارتها للامارات اليوم، على توريد الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، فى إطار عمق وترابط العلاقات بين الشعبين الشقيقين.





جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتى، على هامش زيارتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر، بحضور سفير مصر لدى دولة الإمارات، والقنصل الإماراتى لدى مصر، والدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة.

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وأضاف مجاهد أن الجانبين تناولا خلال اللقاء الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا منذ بداية الجائحة، إذ استعرضت الوزيرة تجربة مصر فى إدارة أزمة فيروس كورونا والخطوات الاستباقية، التى اتخذتها الدولة فور تحذير منظمة الصحة العالمية، وكذلك الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها مصر والتى ساهمت فى تحقيق التوازن بين الحفاظ على أرواح وصحة المواطنين وسير عجلة الإنتاج وتنمية الاقتصاد.



وتابع مجاهد، أن اللقاء تناول أيضًا الدروس المستفادة لكلا البلدين خلال المرحلة السابقة فى إطار تبادل الخبرات بين الجانبين، إذ أكدت الوزيرة أهمية التضامن والتكاتف بين البلدان لمواجهة الجائحة، كما ناقشا الجانبان نتائج الأبحاث الإكلينيكية التى أجريت على لقاحات فيروس كورونا واستعدادات توفير الكميات المطلوبة من اللقاحات.

وأشار مجاهد إلى أنه فى نهاية اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية، تعبيرًا عن التعاون المثمر بين الشعبين الشقيقين.