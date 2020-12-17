مصطفى مدبولى يتابع خطوات إدارة وتشغيل منظومة المرافق بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن اجتماعه مع المهندس أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، جاء للتأكد من إتمام إجراءات إدارة وتشغيل منظومة المرافق بالعاصمة الإدارية، خصوصا أن العمل يتم حاليا بهدف الانتهاء من أعمال البنية الأساسية والمرافق ضمن المرحلة الأولى، تمهيدا لانتقال الحكومة فى العام المقبل، والتى سيتبعها شَغل عدد من الأحياء السكنية.





جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا مع المهندس أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية .

وأكد المهندس أحمد زكى عابدين أن أعمال البنية الأساسية والمرافق تتم حاليا بمعدلات جيدة جدا، وتتم المتابعة على مختلف المستويات، مشيرا إلى أنه تم وضع استراتيجية شركات إدارة المرافق والخدمات بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مؤكدا أن العاصمة الإدارية كمدينة ذكية تعتمد على مجموعة أنظمة "إضاءة ذكية، مراقبة أمنية، إدارة الطاقة، الحكومة الذكية...إلخ"، إذ تعمل معا لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين لتسهيل المعيشة، وتحقيق جودة الحياة، ويعتمد النموذج الذكى لإدارة المدينة على تكامل قواعد البيانات من خلال منصات وأنظمة ذكية.



وشرح رئيس الشركة مخطط إدارة مرفق الكهرباء وكذا مرفق الاتصالات، حيث يتم التعامل مع المواطنين من خلال مكونات المدينة الذكية التى تعتمد بنيتها الأساسية على شبكات الألياف الضوئية، كما استعرض مخطط إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصح.

وأكد أن المنظومة الذكية تهدف إلى إرضاء العملاء، والحفاظ على الاستثمارات عن طريق تقليل نسبة الفاقد وتقليل استهلاك الطاقة، والتحكم والتحليل، وكذا زيادة كفاءة الشبكة، وضبط جودة المياه، وتحسين خدمة العملاء.

وفى نهاية الاجتماع، أشار رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى أنه تم أيضا الاتفاق مع شركة لإدارة منظومة النظافة وتدوير القمامة، وكذا تم الاتفاق مع شركة متخصصة لإدارة منظومة الإعلانات بالعاصمة الإدارية.