"مؤتمر المناخ الأخضر" يركز على التخطيط الحضري الذكي والبنية التحتية المستدامة

قالت الدكتورة منى فؤاد إبراهيم المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤتمر الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، إن توطين التكنولوجيا العالمية فى مجال الإدارة الذكية للمخلفات لدعم التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية هو أحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن المؤتمر المقرر عقده مطلع مارس المقبل يركز على النمو الأخضر والتخطيط الحضري الذكي، نماذج التمويل والأعمال، السياحة الخضراء، الاقتصاد الدوار، الحوكمه البيئية، دبلوماسية المناخ، البصمة البيئية، الاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية والبنية التحتية الخضراء والمستدامة.

وأضافت أن محاور المؤتمر تناقش التقنيات التكنولوجية الحديثة الصديقة للبيئة لإدارة المخلفات، بالإضافة إلى الاقتصاد الدوار والمناخ الأخضر، والإبداع والابتكار البيئي والأعمال الخضراء، بالإضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة واستراتيجيات صفر مخلفات، مع التركيز على الطاقة المتجددة والبصمة البيئية والنمو الأخضر.

وقال المركز العالمي للإبداع والابتكار البيئي وريادة الأعمال، في بيان له، إن المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، يستهدف تعزيز التعاون المتبادل، مع التركيز على دعم الانتقال المطلوب لتحقيق الأهداف الدولية مثل اتفاقية باريس، وبروتوكول كيوتو، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الاتفاق الأخضر الأوروبي، وأهداف التنمية المستدامة 2030، تحديد التحديات البيئية والتشريعية والمؤسسية التي تواجه المشروعات الدوارة، بالإضافة إلى خلق جيل جديد من رواد الأعمال يسهم في تنمية القطاع الصناعي، وإيجاد حلول مبتكره لإدارة المخلفات وخلق فرص استثمارية.

وأوضح المركز أن المؤتمر يشارك فيه المؤسسات الوطنية، فضلا عن المنظمات الدولية، والمنظمات الإقليمية والجهات المانحة، والصناعية، ويهدف إلى ربط الخبراء المحليين والعالميين، وصناع السياسات، وصناع القرار والمنظمات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات التمويل، ووكالات التنمية، والأوساط الأكاديمية، والصناعة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والشركاء الاستراتيجيين مع رواد الأعمال الخضراء، والمبدعين والمبتكرين البيئيين، وجميع أصحاب المصلحة في إدارة النفايات.