نكشف أهم أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق

قال الدكتور محمد فهيم خبير المناخ الزراعى ، إن هناك عدة أسباب لارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق خلال الشهرين الماضيين من أهمها الظروف المناخية من تقلبات مناخية وموجات متلاحقة من تقلبات الطقس مما أدت إلي خفض نسبي فى إنتاجية الطماطم ببعض المحافظات .

وأكد "فهيم" خلال تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن الفجوة الكبيرة بين العروات السبب وراء قلة الإنتاجية، حيث عزف بعض الفلاحين عن زراعة الطماطم بسبب خسائر الموسم الماضي.

وطمأن "الخبير المناخى" المواطنين بأنه من المتوقع قلة أسعار الطماطم خلال الأسابيع القليلة القادمة، متابعًا: "من الحظ الجيد أن الشتاء الحقيقي لم يدخل حتى الآن".

وأشار إلى أن المشكلة كانت فى العروة النيلية التى يتم زراعتها خلال شهرى أغسطس وسبتمبر ، والتى تواجه ارتفاع فى درجات الحرارة مما تسببت فى تلف بعض من محصول الطماطم وتسببت فى خسائر للتجار .

وشهدت الفترة الحالية استقرارا كبيرا فى أسعار الخضراوات والفاكهة رغم أزمة جائحة كورونا، وأن ارتفاع أسعار الطماطم فى الأيام الماضية كان نتيجة لفترة فاصل العروات "الفترة بين إنتاج موسم الصيف وموسم الشتاء" وسوف تنخفض خلال الأيام القليلة المقبلة.