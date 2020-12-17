أسماء المقبولين بكلية الشرطة 2020 عبر هذا الرابط

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عمر شويل - جدة أسماء المقبولين بكلية الشرطة، نتيجة القبول بكلية الشرطة، أعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، عن نتيجة القبول بكلية الشرطة للعام الدراسي 2020/2021، وذلك في مؤتمر صحفي عقده مساعد وزير الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، من أجل الإعلان عن نتيجة القبول بكلية الشرطة لهذا العام.

وأشار مساعد وزير الداخلية أن عدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام بلغ نحو 55 ألف طالب منهم نحو 37 ألف طالب من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة.

رابط الاستعلام عن نتيجة القبول بكلية الشرطة 2020:-

أعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية بأن عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام بلغ نحو 55000 ألف طالب وتم خضوعهم للعديد من التدريبات والاختبارات باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ودون أي تدخل من العنصر البشري.

وأشار إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبار الرياضي بلغ نحو 14 ألف طالب، وعدد الطلاب المتقدمين لاختبار الهيئة بلع نحو 14075 طالب والمستهدف من هذا العدد للقبول بكلية الشرطة يبلغ نحو 2306 طالب، ويمكن معرفة أسماء المقبولين بكلية الشرطة لهذا العام ، بعد أن تم إعلان النتيجة.

وأضاف بأن إجمالي الطلاب الذين تم قبولهم للالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام بلغ نحو 2806طالب موزعين ما بين 1150 طالب من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، و456 طالب من الطلاب المتخصصين وهم الطلاب الحاصلين على مؤهلات جامعية مختلفة، كما تم قبول نحو 1200 طالب من الحاصلين على كلية الحقوق.

وتعد كلية الشرطة إحدى الكليات التي يحلم بالالتحاق الآلاف من الشباب المصري، إيماناً منهم بدور جهاز الشرطة في حماية أمن الوطن والمواطن، وتقوم أكاديمية الشرطة بتدريب الطلاب الملتحقين بها على أعلى مستوي تعليمي وتدريبي وبما هو متبع في الأكاديميات الحديثة على مستوي العالم.

ويتقدم كل عام الآلاف من الشباب المصري من أجل الالتحاق بكلية الشرطة والانضمام لرجال الشرطة، ودائماً ما تكون الأعداد المتقدمة أعلي بكثير جداً عن ما يتم قبولهم أو المستهدف قبولهم للالتحاق بكلية الشرطة، فعلي سبيل المثال وكما أعلن مساعد وزير الداخلية أثناء الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة بأن عدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام عدد كبير جداً وصل إلى 55000 طالب في حين أن المستهدف قبولهم يبلغ عددهم 2806 طالب.