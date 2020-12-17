وزير الإسكان يتابع توصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة، وقيادات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة الموقف التنفيذى لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية الأكثر احتياجا، وكذا استعراض موقف تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة استخدام أنظمة غير تقليدية، وأساليب تكنولوجية حديثة، لتوصيل خدمات الصرف الصحى، للتجمعات الريفية، التى يقطنها عدد محدود من المواطنين، من أجل التغلب على مشكلة ارتفاع تكلفة إنشاء محطات المعالجة، وعدم توافر الأراضى اللازمة لإنشاء المحطات بتلك التجمعات الريفية.
وطالب الوزير بالبدء فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالتجمعات الريفية التى تقع بالقرب من محطات معالجة تسمح طاقاتها الاستيعابية باستقبال تصرفات جديدة، بحيث يتم تنفيذ شبكات الصرف فقط بتلك التجمعات، مما يوفر خدمة الصرف الصحى لأهالى الريف بشكل أسرع، ويرفع معدلات تغطية الريف المصرى بخدمات الصرف الصحى.
وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة وضع معايير ونماذج محددة لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية على مستوى الدولة، بما يتلاءم مع عدد السكان، وخصائص الموقع، وتكليف المكاتب الاستشارية بوضع نماذج محددة للتعامل مع جميع التجمعات الريفية.
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كما استعرض وزير الإسكان موقف تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع، مشدداً على ضرورة تركيبها بجميع الجهات الحكومية، وفى الاشتراكات الجديدة للمواطنين، واستبدال العدادات التالفة بعدادات مُسبقة الدفع، كما تابع الخطة الزمنية التى تم وضعها لاستبدال جميع العدادات، بعدادات مُسبقة الدفع.
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