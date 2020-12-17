جون طلعت: مبادرة "اتكلم عربي" تواجه الحروب الثقافية ضد المصريين في الخارج



أكد النائب جون طلعت، عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إطلاق وزارة الهجرة والمصريين بالخارج مبادرة "اتكلم عربي" يتوافق مع التوجه المصري نحو الحفاظ على الهوية المصرية من خلال اللغة العربية، موضحًا أنها ستساهم في زيادة وعي المصريين بالخارج بالثقافة المصرية وربطهم بمصر وعاداتها وثقافتها، فضلًا عن مواجهتها الحروب الثقافية التي تخاض ضد أبنائنا في الخارج لتشويه هويتهم.

وأشاد طلعت، في بيان له، بتوقيت إطلاق هذه المبادرة والتي تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر، حيث تأثرت اللغة العربية سلبًا بواقع الأمة العربية، بسبب إهمالها من قبل أبناؤها وإعتبارها مقياس للتخلف وتفضيل اللغات الأخرى عنها.

وزير الإسكان يتابع توصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"



واختتم طلعت، بالإشادة بجهود السفيرة نبيلة مكرم في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم والحفاظ على الهوية المصرية ، موضحًا أن هذه الإستراتيجية تبنتها مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة في عام 2014 والذي ركز اهتمامه على بناء الإنسان وتقوية الهوية المصرية وتنمية القيم الوطنية.

