نائب بالشيوخ: أمن الخليج هو امتداد للأمن القومي المصري.. ويربطنا مصير مشترك

أكد النائب علاء جاد، عضو مجلس الشيوخ، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في القاهرة يوضح الدور المتنامي للدولتين في مسيرة التنمية بالمنطقة العربية، مشيرا إلي أن التحديات التي تواجه الشرق الأوسط والتصدي لها مصر بالتعاون المشترك مع الدول العربية، يؤكد على أن أمن الخليج هو امتداد للأمن القومي المصري.
وقال عضو مجلس الشيوخ، علاء جاد، في تصريحات لـ دوت الخليج، أن هذا اللقاء يؤكد على المصير الواحد بين الأشقاء، فالتحديات مشتركة والرؤية تجاه مختلف الأزمات في المنطقة تنبع من حرص مشترك على تعزيز الحوار بديلاً لحل الصراعات وتمهيد الطريق أمام مستقبل أفضل لواقع الشعوب العربية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن التوافق المشترك في مواقف الدولتين الشقيقتين والتنسيق، الذي يتم بشكل متواصل على أعلى مستوى، ترجمة حقيقية لما تقوم عليه العلاقات من محبة وتفاهم واحترام متبادل وإرادة سياسية تضع دائماً العمل على تدعيم العلاقات بين البلدين.
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