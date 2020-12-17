مفاجآت| التشكيل المتوقع لـ مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في القمة النارية

يدخل اليوم فريق نادي الزمالك و بيراميدز ضمن مواجهات الدوري في الجولة الثانية مواجهة مرتقبة من العيار الثقيل حيث تقام في تمام الساعة 7ونصف مساءً.
موعد وتشكيل مباراة الزمالك وبيراميز المتوقع
ومن المقرر إقامة المباراه علي ملعب الدفاع الجوي في تمام السابعة والنصف مساءا وستذاع المباراة على قناة اون تايم سبورت.
التشكيل المتوقع للفريقين:
تشكيل فريق الزمالك المتوقع كالأتي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمود الونش- حازم إمام.
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي أو إمام عاشور - حميد أحداد – أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: مصطفى محمد.وجاء تشكيل فريق بيراميدز المتوقع لمبارة اليوم كالأتي:
الحارس : شريف إكرامي.
خط الدفاع: أحمد فتحي - عبد الله بكري - علي جبر - محمد حمدي.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق - عبد الله السعيد - إيريك تراوري.
خط الهجوم: محمود وادي.
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الجدير بالذكر أن انتصر فريق الزمالك علي المقاولون العرب في الدوري بنتيجة 2/0 واحرز الأهداف محمود علاء ومصطفي محمد، بينما خسر بيراميدز امام فريق الأتحاد السكندري بنتيجة 2/1 واحرز الأهداف للأتحاد عمار حمدي وخالد متولي ولبيراميدز عبدالله السعيد وتم طرد رمضان صبحي في المباراه.
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