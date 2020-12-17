مفاجآت| التشكيل المتوقع لـ مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في القمة النارية

يدخل اليوم فريق نادي الزمالك و بيراميدز ضمن مواجهات الدوري في الجولة الثانية مواجهة مرتقبة من العيار الثقيل حيث تقام في تمام الساعة 7ونصف مساءً.

موعد وتشكيل مباراة الزمالك وبيراميز المتوقع

ومن المقرر إقامة المباراه علي ملعب الدفاع الجوي في تمام السابعة والنصف مساءا وستذاع المباراة على قناة اون تايم سبورت.

التشكيل المتوقع للفريقين:



تشكيل فريق الزمالك المتوقع كالأتي: