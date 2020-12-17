الرئيس السيسي يتمنى الشفاء لماكرون.. ويؤكد: يقود بلاده بقوة فى مواجهة كورونا

تمني الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشفاء العاجل للرئيس الفرنسي ماكرون، والذي أصيب اليوم، بفيرس كورونا، مؤكدًا على مساندة مصر لجهود فرنسا من أجل الحد من انتشار الفيروس.

قال الرئيس عبد الفتاح السيىسي، "خالص تمنياتي بالتعافي والشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذي يقود بلاده بقوة في مواجهة أزمة جائحة كورونا .... وأؤكد مساندة مصر لجهود فرنسا في العمل على الحد من انتشار الفيروس، وأؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مجابهة هذا الوباء.