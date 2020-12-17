النائب إيهاب الهرميل عن لقاء السيسي ومحمد بن زايد: مصر تسعى لاستقرار المنطقة

أكد النائب إيهاب الهرميل، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولى عهد أبو ظبى، بالقاهرة تأتى للتأكيد على العلاقات الأخوية، الوثيقة بين البلدين والتعاون المشترك، مشيرًا إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات تمثل رمانة الميزان للمنطقة العربية كاكل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لـ دوت الخليج، أن الدولة المصرية تسعى دائما إلي استقرار الأوضاع فى المنطقة، وأن التعاون المشترك في كافة المجالات والرؤى المشتركة، بين الدولتين فى مواجهة التحديات بمنطقة الشرق والأوسط وتحقيق مصالح الشعبين مؤكدا على أن أمننا واحد.

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وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي يعي جيدا ويتصدى، لأى محاولة لزعزعة استقرار الأوضاع في المنطقة من أطماع أهل الشر.