ترتيب الدوري المصري قبل المواجهة النارية بين الزمالك وبيراميدز

يقدم دوت الخليج ترتيب الدوري المصري وذلك قبل المواجهة المرتقبة والنارية بين الزمالك وبيراميدز ضمن منافسا الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها اليوم الخميس.
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم
تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة على ستاد الدفاع الجوي.
تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز
أول مباراة تجمع ما بين الزمالك وبيراميدز كانت في الجولة التاسعة من الدور الاول لدوري 2018_2019 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 3_3.
بينما كانت المواجهة الثانية بين الفريقين في الدور الثاني للدوري العام 2018-2019 والتي انتهت بهزيمة نادي الزمالك بهدف دون رد.
فيما كانت المباراة الثالثة بين الفريقين في نهائي كأس مصر عام 2019 والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.
وفي الموسم الماضي تقابل الفريقان مرتان استطاع الزمالك تحقيق الفوز فيها بنتيجة2-0 في الدور الأول وبهدف دون رد في الدور الأول.
ويأتي ترتيب الدوري المصري قبل المواجهة بين الفريقين كالتالي:
1- سيراميكا كليوباترا برصيد 6 نقاط
2- أسوان برصيد 6 نقاط
3- وادي دجلة برصيد 4 نقاط
4- الأهلي برصيد 3 نقاط
5- الزمالك برصيد 3 نقاط
6- الاتحاد السكندري برصيد 3 نقاط
7- الجونة برصيد نقطة واحدة
8- غزل المحلة برصيد نقطة واحدة
9- سموحة برصيد نقطة واحدة
10- المصري برصيد نقطة واحدة
11- الإسماعيلي برصيد نقطة واحدة
12- طلائع الجيش برصيد نقطة واحدة
13- البنك الأهلي برصيد نقطة واحدة
14-بيراميدز "بدون نقاط"
15- إنبي "بدون نقاط"
16- مصر المقاصة "بدون نقاط"
17-الإنتاج الحربي "بدون نقاط"
18- المقاولون العرب "بدون نقاط
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