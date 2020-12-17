لو عميل المصرية للاتصالات WE .. اعرف طريقة تغيير الرقم السري لـ "الراوتر"

يشكو الكثير من مشتركي الانترنت لاسيما عملاء المصرية للاتصالات WE باعتبارها أولي الشركات الرائدة في عالم الاتصالات المصري من سرقة الرقم السري لـ "الراوتر"، ويرغبون معرفة تغيير الرقم السري، لذا تواصل دوت الخليج مع خدمة عملاء المصرية للكشف عن طريقة تغيير الرقم السري للراوتر.

طريقة تغيير الرقم السري للراوتر من المصرية للاتصالات



يستعرض دوت الخليج طريقة تغيير كلمة السر على الراوتر بسهولة من البيت من خلال الخطوات التالية:

- أكتب كود "192.168.1.1" في الأيقونة الخاصة بالسيرش على المتصفح المستخدم.

- سجل صفحة الدخول إلى الشبكة الخاصة بالمستخدم والمشترك بها.

- إضافة اسم المستخدم وكلمة السر الافتراضية وهي "admin".

- تفتح الإعدادت الخاصة بجهاز الراوتر، ثم يتم تغيير كلمة المرور قبل إخفاء الشبكة حتى لا تظل الأجهزة التي اخترقت شبكة الواي فاي من قبل متصلة بالشبكة.

- يمكن تغير كلمة السر من خلال الضغط على أيقونة Network ثم الضغط على WLAN

- الضغط على Secutity، ثم تغيير كلمة السر وكتابة أخرى جديدة.

