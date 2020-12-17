فيديو| مدحت شلبي: شيكابالا أفضل لاعب في مصر ويتفوق على محمد صلاح

صرح الاعلامي مدحت شلبي عبر برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت" أن شيكابالا لاعب الزمالك افضل من محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في الجانب المهاري. وتابع قائلاً: ليت هذه الأيام تعود بسبب اهداف شيكابالا المثيره سابقاً لأنه لاعب من طراز خاص جدًا، ومن نوعية ليس موجودة إلا نادرًا على مدار تاريخ الكرة المصرية، وهو من اللاعبين الأفذاذ ويمتلك من المهارات التي تجعله يتفوق على أي لاعب في مصر.

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