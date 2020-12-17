Etisalat أكواد اتصالات مصر الجديدة 2021 .. "نفذ خدمتك بدقيقة"

يرغب عملاء اتصالات مصر الحصول على الأكواد السريعة للتنفيذ أي خدمة دون الرجوع للفرع أو خدمة العملاء لإنجاز الوقت والجهد، لاسيما أن اتصالات مصر توفر الكثير الكثير من الأكواد للتسهيل على عملائها وهى مايتناولها دوت الخليج بالخدمة المقدمة. أكواد اتصالات مصر Etisalat

إليكم كافة أكواد اتصالات مصر Etisalatعلى النحو التالي: لمعرفه رقمك من إتصالات : # 947* لمعرفه الرصيد اتصالات : # 555* أو # 888* لشحن الرصيد بإستخدام الكارت : # 556* رقم الكارت * أو الاتصال بـ 555 لمعرفه نظام الخط : الاتصال بـ 555 لتغيير نظامك من إتصالات : الاتصال على 525 بتكلفة 25 قرش للمكالمة . لمعرفه خدمة العملاء اتصالات : الاتصال بـ 333 لخدمات الكول تون : الاتصال بـ 1500 أو # 5*15* لمعرفة رمز الباك : الاتصال بـ 500 ثم الضغط على رقم2 لخدمه اتصالات كاش : # 777* أو الاتصال على 778 لمعرفه باقات المكالمات الشهريه : # 688* لمعرفة عدد الدقايق المستهلكه : # 852* أو # 838* اقرأ أيضًا.. اتصالات مصر توفر باقات دماغ تانية.. بـ"ميجاباتيس" متعددة



للتحدث على حساب الغير : # رقم الهاتف لمعرفة استهلاكك لدقائق اتصالات : # 1*558* معرفة استهلاكك لدقايق الشبكات الاخرى : # 4*558* لتجديد باقة حكاية من اتصالات : # 2*851* لتجديد باقة حكاية مكس من اتصالات : # 708*

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