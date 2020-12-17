النائبة أمل رمزى: الرئيس السيسي يضع قضايا المنطقة دائما فى أهتماماته على الصعيد الإقليمى والدولى

أكدت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالقاهرة، أمس، والتي جاءت في توقيت هام وهو تأكيد علي العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وفي وقت تشهد فيه المنطقة أوضاع عدم الاستقرار في بعض البلدان العربية، مثمنه دور القائد الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي.

وأشارت النائبة أمل رمزي، في تصريحات لــ دوت الخليج، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي يضع قضايا المنطقة دائما في اهتماماته على الصعيد الإقليمي والدولي للحفاظ، على أمن واستقرار المنطقة، مما تشهده من إرهاب وتدخلات أجنبية في الشأن العربي، مؤكدة على أن تربط بين الإمارات ومصر علاقات تاريخية، وتعد واحدة من أهم العلاقات العربية الثنائية الاستراتيجية بالشرق الأوسط مع أشقائنا العرب في دول الخليج.

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وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن هذه العلاقات تقوم على أساس المصالح المشتركة للشعبين ومواجهة التحديات لما هو صالح للبلدين.