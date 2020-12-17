كاف يعلن موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي.. تعرف عليها

يترقب جماهير القلعة الحمراء موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي بمواجهة ينتظرها الكثيرين.

وكشفت تقرير مغربي عن الموعد النهائي الذى يجمع النادى الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا فى نسخة 2020 ونادى نهضة بركان المغربى بطل كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدراالية".

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي

ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد قررت بشكل كبير الاستقرار على يوم 17 من فبراير القادم ليضرب موعدًا للمواجهة النارية بين الأهلي ونهضة بركان.

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وجاء تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك في النهائي بهدفين مقابل هدف، فيما اقتنص نهضة بركان المغربي كأس الكونفدرالية من بيراميدز.

وكان الاتحاد الإفريقي كاف قد أعلن إقامة مباراة السوبر الإفريقي في قطر، بعدما تعذر إقامته في مصر.

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يذكر أن الأهلي قد حقق لقب السوبر الإفريقي 6 مرات في تاريخه، وخسر نهضة بركان لقب الكونفدارالية الموسم الماضي على يد الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية.