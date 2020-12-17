فرج عامر: مبادرة "اتكلم عربي" تؤكد على الهوية العربية والمصرية

ثمن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي أعلنت عنها وزارة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، خلال الساعات الماضية، مؤكدًا على أن هذه المبادرة تهدف على حث المواطنين سواء في الداخل أو الخارج على التحدث باللغة العربية لغة الأم "مصر".

وقال "عامر"، خلال البيان الصادر له، إن مبادرة "اتكلم عربي" تستهدف كلا من الجيل الثاني والثالث خاصة في ظل انتشار التكنولوجيا الحديثة وأستخدام العديد من اللغات أثناء الكتابة كـ "الفرانكوا"، مُشيرًا إلى أن المبادرة تؤكد على الهوية المصرية والعربية.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أن تعلم اللغة العربية هي الوسيلة الوحيدة لربط المصريين المقيمين بالخارج بوطنهم وثقافتهم المصرية، كما يعزز من إدراك أبناء الوطن لقيمة اللغة الوطنية ومعرفة حقيقة الأمور عن وطنهم، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تساهم وبشكل كبير على ترويج السياحة المصرية خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، ولذلك لابد من استغلالها على أكمل وجه من قبل الدولة.

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وطالب عامر، كافة المواطنين والشباب الإقلاع عن استخدام لغة "الفرانكو" أثناء الكتابة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الجميع يدركون أن للغة قيمة جوهرية كبرى في حياة كل أمة فإنها الأداة التي تحمل الأفكار، كما أنها تساهم في تنقل المفاهيم فتقيم بذلك روابط الاتصال بين أبناء الأمة الواحدة.